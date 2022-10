Lirik Lagu Cinta Terlarang – The Virgin dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Cinta Terlarang - The Virgin

Kau kan slalu tersimpan di hatiku

Meski ragamu tak dapat ku miliki

Jiwaku kan slalu bersamamu

Meski kau tercipta bukan untukku

Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi

Hanya untuk barsamanya

Ku mencintainya sungguh mencintainya

Rasa ini sungguh tak wajar

Namun ku ingin tetap bersama dia

Untuk selamanya

Mengapa cinta ini terlarang

Saat ku yakini kaulah milikku

Mengapa cinta kita tak bisa bersatu

Saat ku yakin tak ada cinta selain dirimu

Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi

Hanya untuk barsamanya

Ku mencintainya sungguh mencintainya

Rasa ini sungguh tak wajar

Namun ku ingin tetap bersama dia

Untuk selamanya

Rasa ini sungguh tak wajar

Namun ku ingin tetap bersama dia

Untuk selamanya oh

Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi

Hanya untuk bersamanya

Ku mencintainya sungguh mencintainya

Rasa ini sungguh tak wajar

Namun ku ingin tetap bersama dia

Untuk selamanya oh

Credit:

Penyanyi: The Virgin

Album: Yes I am!

Tahun Rilis: 2011

Genre: Pop

Fakta di balik Lagu Cinta Terlarang