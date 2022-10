Lirik Lagu Sweet Child o Mine – Guns N Roses dan Fakta di Baliknya

Lirik lagu Sweet Child o Mine – Guns N Roses

She's got a smile that it seems to me

(Menurutku dia memiliki senyum)

Reminds me of childhood memories

(Yang mengingatkanku pada kenangan-kenangan masa kecil)

Where everything

(Saat segalanya)

Was as fresh as the bright blue sky

(Masih secerah langit biru)



Now and then when I see her face

(Sekarang dan kemudian saat aku melihat wajahnya)

She takes me away to that special place

(Dia membawaku ke tempat spesial)

And if I stared too long

(Dan jika aku menatap terlalu lama)

I'd probably break down and cry

(Aku mungkin akan jatuh dan menangis)