Lirik Lagu Nuansa Bening – Vidi Aldiano dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Nuansa Bening – Vidi Aldiano

Oh yep

J Flow right here

Vidi drop your voice come on

Oh tiada yang hebat dan mempesona

Ketika kau lewat di hadapanku

Biasa saja

Waktu perkenalan lewatlah sudah

Ada yang menarik pancaran diri

Terus mengganggu

Mendengar cerita sehari-hari

Yang wajar tapi tetap mengasyikkan

Kini terasa sungguh

Semakin engkau jauh

Semakin terasa dekat

Akan kukembangkan

Kasih yang kau tanam

Di dalam hatiku

Right here baby

Break it down break it down

Vidi come on oh

Oh tiada kejutan pesona diri

Pertama kujabat jemari tanganmu

Biasa saja

Masa pertalian terjalin sudah

Ada yang menarik bayang-bayangmu

Tak mau pergi

Dirimu nuansa-nuansa ilham

Hamparan laut tiada bertepi

Kini terasa sungguh

Semakin engkau jauh

Semakin terasa dekat

Akan kukembangkan

Kasih yang kau tanam

Di dalam hatiku

You know the further that you go

The closer that it feels

The feeling that you show please tell me that is real

Seconds gone by minute after minute

I was too shy my words have been deleted

Ku terdiam dan hanya bisa bla bla bla

Like a shooting star I make a wish like la la la

My pressure is gone

My treasure is found

My baby girl you really make my world can go around

Menatap nuansa nuansa bening (break it down V)

Tulusnya doa bercinta (sing for them ladies come on)

Kini terasa sungguh

Semakin engkau jauh

Semakin terasa dekat (just the far as we go just the closer that we feel)

Akan kukembangkan

Kasih yang kau tanam (right here in my heart right here with my mind)

Di dalam hatiku

Kini terasa sungguh (terasa sungguh)

Semakin engkau jauh (semakin sengkau jauh)

Semakin terasa dekat (terasa dekat)

Akan kukembangkan

Kasih yang kau tanam

Di dalam hatiku (right here baby right here baby)

Vidi come on

Kini terasa sungguh (kini terasa sungguh)

