Lirik dan Terjemahan Lagu Night Changes — One Direction, dan Fakta di Baliknya

[Zayn:]

Going out tonight

(Berakhir sudah malam ini)

Changes into something red

(Berganti fajar pagi)

Her mother doesn’t like that kind of dress

(Ibunya tak suka gaun yang dikenakannya itu)

Everything she never had, she’s showing off

(Semua yang tak pernah dia miliki, akan dia pamerkan)

[Liam:]

Driving too fast

(Berkendara terlalu cepat)

Moon is breaking through her hair

(Bulan menerobos rambutnya)

She’s heading for something that she won’t forget

(Dia mengejar sesuatu yang takkan dilupa)

Having no regrets is all that she really wants

(Tidak ada sesal, itulah yang dia inginkan)

[Harry:]

We’re only getting older, baby

(Kita bertambah tua, kasih)

And I’ve been thinking about it lately

(Dan aku terus memikirkannya akhir-akhir ini)

Does it ever drive you crazy

(Apakah membuatmu gila)

Just how fast the night changes?

(Betapa cepatnya malam berganti?)

Everything that you’ve ever dreamed of

(Semua yang pernah kau impikan)

Disappearing when you wake up

(Menghilang saat kau terbangun)

But there’s nothing to be afraid of

(Tapi tidak ada yang perlu ditakutkan)

Even when the night changes

(Bahkan saat malam berganti)

It will never change me and you

(Itu takkan mengubahku dan dirimu)

[Louis:]

Chasing it tonight,

(Mengejarnya malam ini)

Doubts are running ‘round her head

(Keraguan berkecamuk di kepalanya)

He’s waiting, hides behind a cigarette

(Dia menunggu, bersembunyi di balik rokok)

Heart is beating loud, and she doesn’t want it to stop

(Jantung berdetak kencang dan dia tak ingin itu berhenti)

[Niall:]

Moving too fast

(Bergerak begitu cepat)

Moon is lighting up her skin

(Bulan menerangi kulitnya)

She’s falling, doesn’t even know it yet

(Dia jatuh, belum menyadari)

Having no regrets is all that she really wants

(Tidak ada sesal, itulah yang dia inginkan)

