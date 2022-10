Lirik Lagu Tempo – EXO

Album: Don’t Mess Up My Tempo

Dirilis: 2 November 2018

Penulis lagu: Young Jin Yoo, Adrian Mckinnon, Jamil George Chammas, Arys Chien, Leven Kali, Jq Jq, Jeremy D Jasper, Mzmc, dan Penomenco.

Baca Juga: Lirik Lagu Monster – EXO dan Fakta di Baliknya

I can’t believe

Gidaryeotteon ireon neukkim (Oh)

Naman deutgo shipeun geunyeoneun naye mellodi

Haru jongil Go on and on and on