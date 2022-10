Lirik Lagu Ko Ko Bop – EXO

Album: The War

Dirilis: 2017

Penulis lagu: Kaelyn Behr, Kim Jong Dae (Chen), Park Chan Yeol (Chanyeol, Paul Brian Thompson, .Jq, Ji Won Hyun, Byun Baek Hyun (Baekhyun), Shaylen Carroll, dan Jeremy D Jasper

Baca Juga: Lirik Lagu Monster – EXO dan Fakta di Baliknya

Hmm hmm

Shimmie shimmie Ko Ko Bop I think I like it

Ginjangeun Down down bukkeureo malgo

Eojireoun mamsoge naega deureoga