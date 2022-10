Lirik Lagu Diamond - Rihanna, dan Fakta di Baliknya

Diamond - Rihanna

Shine bright like a diamond

Bersinarlah terang seperti berlian

Shine bright like a diamond

Bersinarlah terang seperti berlian

Find light in the beautiful sea

Temukan cahaya di laut yang indah

I choose to be happy

Aku memilih untuk bahagia

You and I, you and I

Kau dan aku, kau dan aku

We're like diamonds in the sky

Kita sepert berlian di langit

You're a shooting star I see

Kau adalah bintang jatuh yang kulihat

A vision of ecstasy

Penglihatan kebahagiaan

When you hold me, I'm alive

Saat kau mendekapku, aku merasa hidup

We're like diamonds in the sky

Kita seperti berlian di langit

I knew that we'd become one right away

Aku tahu kita tlah menjadi satu begitu saja

Oh, right away

Oh, begitu saja

At first sight I felt the energy of sun rays

Pada pandangan pertama tlah kurasakan energi sinar mentari

I saw the life inside your eyes

Kulihat hidup di dalam matamu

So shine bright, tonight you and I

Maka bersinarlah terang, malam ini kau dan aku

We're beautiful like diamonds in the sky

Kita indah seperti berlian di langit

Eye to eye, so alive

Empat mata, begitu bahagia

We're beautiful like diamonds in the sky

Kita indah seperti berlian di langit

Shine bright like a diamond

Bersinarlah terang seperti berlian

Shine bright like a diamond

Bersinarlah terang seperti berlian

Shining bright like a diamond

Bersinar terang seperti berlian

We're beautiful like diamonds in the sky

Kita indah seperti berlian di langit

Shine bright like a diamond

Bersinarlah terang seperti berlian

Shine bright like a diamond

Bersinarlah terang seperti berlian

Shining bright like a diamond

Bersinar terang seperti berlian

We're beautiful like diamonds in the sky

Kita indah seperti berlian di langit

Palms rise to the universe

Telapak terangkat ke semesta

As we moonshine and molly

Saat kita bercengkrama

Feel the warmth, we'll never die

Rasakan kehangatan, kita takkan pernah mati

We're like diamonds in the sky

Kita seperti berlian di langit

You're a shooting star I see

Kau adalah bintang jatuh yang kulihat

A vision of ecstasy

Penglihatan kebahagiaan

When you hold me, I'm alive

Saat kau mendekapku, aku merasa hidup

We're like diamonds in the sky

Kita seperti berlian di langit