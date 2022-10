Lirik Lagu Oh Baby - Cinta Laura dan Fakta di Baliknya

Oh Baby - Cinta Laura

Kau bikin pusing tujuh keliling

Buat aku mabuk kepayang

Gayamu cool dan seksi

Mentok aku kepada kamu

Jadi semakin aku cinta

Kau sihir aku yang sedang kosong

Di saat aku butuh cinta

Mantra-mantra dahsyatmu

Menarik aku yang sendiri

Memang lagi putus cinta

Katakan-katakan kau sungguh-sungguh

Hanya ada ku didalam hatimu

Katakan-katakan kau cinta aku

Untuk selamanya kau jadi milikku

I don't wanna lose you

Yes I wanna hold you

I don't wanna make you

Make you sad and make you cry

I don't wanna lose you

Yes I wanna hold you

I don't wanna make you

Make you sad and make you cry

Oh baby baby baby

Oh baby baby baby

Oh baby baby baby

Oh baby baby baby

Kau sihir aku yang sedang kosong

Di saat aku butuh cinta

Mantra-mantra dahsyatmu

Menarik aku yang sendiri

Memang lagi putus cinta

Katakan-katakan kau sungguh-sungguh

Hanya ada ku didalam hatimu

Katakan-katakan kau cinta aku

Untuk selamanya kau jadi milikku