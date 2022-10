Lirik Lagu Strong – One Direction dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Strong karya One Direction Dilengkapi Terjemahan Indonesia

Part I

My hands, your hands

Tanganku, tanganmu

Tied up like two ships

Diikkat seperti dua kapal

Drifting, weightless

Melayang, tanpa bobot

Waves try to break it

Gelombang mencoba untuk memecahkannya

I’d do anything to save it

Aku akan melakukan apa saja untuk menyelamatkannya

Why is it so hard to save it?

Mengapa begitu sulit untuk menyimpannya?

My heart, your heart

Hatiku, hatimu

Sit tight like bookends

Duduk rapat seperti bookends

Pages between us

Halaman di antara kita

Written with no end

Ditulis tanpa akhir

So many words we’re not saying

Begitu banyak kata yang tidak kita ucapkan

Don’t wanna wait ‘til it’s gone

Tidak ingin menunggu sampai hilang

You make me strong

Kamu membuatku kuat

Reff:

I’m sorry if I say “I need you”

Maaf jika aku berkata “Aku membutuhkanmu”

But I don’t care, I’m not scared of love

Tapi aku tidak peduli, aku tidak takut cinta

‘Cause when I’m not with you, I’m weaker

Karena saat aku tidak bersamamu, aku lebih lemah

Is that so wrong? Is it so wrong?

Apakah itu salah? Apakah ini begitu salah?

That you make me strong?

Bahwa kamu membuatku kuat?

Part II

Think of how much

Pikirkan berapa banyak

Love that’s been wasted

Cinta yang terbuang sia-sia

People always

Orang selalu

Trying to escape it

Mencoba menghindarinya

Move on to stop their heart breaking

Pindah untuk menghentikan patah hati mereka

But there’s nothing I’m running from

Tapi aku tak lari dari apapun

You make me strong

Kamu membuatku kuat

Back to Reff

So, baby, hold on to my heart, oh

Jadi kasih, percayalah hatiku

Need you to keep me from falling apart

Kubutuh dirimu untuk menjagaku agar tak hancur

I’ll always hold on

Aku kan selalu berpegangan

‘Cause you make me strong

Karena kamu menguatkanku

Back to Reff (3x)

That you make me strong

Bahwa kamu menguatkanmu.

Fakta di balik lagu Strong karya One Direction

Strong merupakan lagu salah satu grup terkenal bernama One Direction yang dirilis pada 20 November 2013.