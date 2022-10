Lirik Lagu Janji - GIGI dan Fakta di Baliknya

Lirik lagu Janji - Gigi

We e e e e

We o o o o

We e e e e

We o o o o

Saat ini kumencoba

Ingkari hari dengan janji

Untuk wujudkan semua impian

Yang selalu menggoda slalu menggoda

Takkan kulepas lagi

Semua waktuku dan waktumu

Disaat kita dipacu rindu

Semakin dalam semakin dalam

Oh janjiku

Takkan kulepas

Selamanya

Oh janjiku

Kuikuti kata hatiku

Saat ini kumencoba

Ingkari hari dengan janji

Untuk wujudkan semua impian

Yang selalu menggoda slalu menggoda

Takkan kulepas lagi

Semua waktuku dan waktumu

Disaat kita dipacu rindu

Semakin dalam semakin dalam

Oh janjiku

Takkan kulepas

Selamanya

Oh janjiku

Kuikuti kata hatiku

Oh janjiku

Takkan kulepas

Selamanya

Oh janjiku

Kuikuti kata hatiku