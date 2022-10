Agnes Jennifer Beri Tanggapan Soal Perselingkuhan: Wajar, tapi Tidak Dibenarkan

PIKIRAN RAKYAT - Belakangan ini dunia hiburan tanah air dikejutkan dengan kabar perselingkuhan dua pesohor.

TikToker Agnes Jennifer memberikan tanggapannya terkait perselingkuhan.

Menurut Agnes Jennifer, perselingkuhan merupakan hal yang wajar tapi tidak dibenarkan.

“Wajar gak sih perselingkuhan? Menurut gua wajar tetapi tidak dibenarkan. Kenapa gua bisa bilang wajar? Karena penyebab perselingkuhan itu biasanya disebabkan karena sifat dasar manusia yaitu cepat bosan terus juga adanya ketertarikan antara satu orang dengan orang lain,” kata Agnes pada video di akun Instagram @agnes_jennifer.

Kendati demikian, ia juga menjelaskan kenapa perselingkuhan itu tidak dibenarkan dalam suatu hubungan apalagi sudah memasuki jenjang pernikahan.

“Tapi kan balik lagi, gua bilang kalau menurut pandangan gua, itu (perselingkuhan) tidak dibenarkan. Karena, di dalam suatu hubungan apalagi kalau sudah ke jenjang pernikahan, it’s not only but romance (bukan hanya tentang cinta). Karena, pernikahan itu adalah tentang komitmen,” ujar Agnes.

Menurutnya, percuma jika perempuan melarang suami untuk melakukan sesuatu. Karena, dengan dilarang justru suami akan berbohong.

“Makanya kenapa komitmen itu dibutuhkan oleh seorang yang sudah dewasa, karena dia tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan,” ujarnya.