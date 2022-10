Lirik Monster – EXO

Album: EX’ACT

Dirilis: 2016

Penulis lagu: Greg Paul, Hayden Chapman, Rodnae Denean Bell, Stephen Bonnick, dan Yeon Jung Kim

She got me going crazy, woo

Wae simjangi ttwini? Woo

Neon areumdawo naui Goddess

Dadhyeoitji Yeah, yeah

Dudeuril teni nal deulyeo bonaellae?