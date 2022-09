Diduga jadi Korban KDRT Rizky Billar, Lesti Kejora Banjir Dukungan dari Teman Sesama Artis

PIKIRAN RAKYAT - Lesti Kejora melaporkan suaminya, Rizky Billar atas dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 28 September 2022.

Kabar tersebut sontak mengejutkan banyak pihak. Mengingat Lesti Kejora dan Rizky Billar kerap tampil mesra di hadapan publik.

Atas apa yang menimpanya, Lesti Kejora saat ini mendapat banyak dukungan dari rekan sesama artis.

"Dear dedek @lestikejora mamsky shock banget dek. Cuma bisa berdoa untuk dedek kuat dan tabah hadapi cobaan ini. Chin up and be strong. Berserah diri kepada Allah SWT. Hugs," tulis Emma Warokka.

Baca Juga: Borok Masa Lalu Rizky Billar Terungkap Lewat Jejak Digital, Netizen: Pentingnya Tau Bibit Bobot Bebet

"Deee... Mudah-mudahan salawasna aya dina lindungan Allah SWT. Sing enggal salse masalahna aamiin meni reuwes dee," tulis Bobby Maulana.

"Dedeeee semoga Allah selalu melindungimu ya Allah," tulis Indra Bekti.

"Dede sayang... Moga kamu baik baik saja dan Allah SWT senantiasa memudahkan urusanmu," tulis Shiha Zikir.

"Sayang yang sabar ya. Aku ngga sangka. Intinya keputusan ada ditangan kamu dede. Kamu harus kuat dan sabar ya sayang. Aku selalu mendukung kamu," tulis Fahrit Mufama.