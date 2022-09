Jihyo TWICE Pamer Gaya Rambut Baru, Sukses Buat Penggemar Pangling

PIKIRAN RAKYAT - Jihyo TWICE baru-baru ini mengubah penampilan dan gaya rambut barunya yang sukses membuat ONCE sebutan penggemar TWICE, pangling dengannya.

Ia berhasil memadukan penampilan dan gaya rambut model Y2K yang populer di akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an.

Hal itu terlihat saat dirinya bersama rekan satu groupnya berada di bandara Gimpo saat mereka akan menuju ke Jepang untuk menghadiri Twice Japan Fan Meeting 2022 ‘ONCE DAY’.

Jihyo tampak memukau dan menarik perhatian penggemar dengan gaya rambut baru highlight pirang chunky. Gaya rambut leader TWICE itu seakan membangkitkan kembali tren yang ikonik di akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an.

Jihyo pun tampak luar biasa menonjolkan gaya Y2K dengan memadukan penampilan outfitnya menggunakan pakaian cerah.

Penampilannya dengan blazer tweed hijau, t-shirt putih bergaris, dan jeans biru berkaki lurus membuat Jihyo cocok untuk membuat sebuah tren baru yang akan menjadi panutan dalam dunia fashion.

Selain sang leader, delapan anggota TWICE yang lain pun menarik perhatian karena dinilai sangat menawan. Mereka terlihat sangat chic dengan gaya casualnya saat tiba di bandara Gimpo.

Seperti Dahyun, yang tampak memukau dengan outer jeans dan t-shirt putih yang dipadukan dengan celana jeans. Penyanyi berusia 24 tahun itu semakin menawan dengan rambut panjangnya yang lurus.