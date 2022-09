We All A One KPOP Concert di Indonesia: Harga Tiket hingga Rundown

PIKIRAN RAKYAT - We All Are One KPOP Concert di Indonesia akan berlangsung selama tiga hari berturut-turut, yaitu pada 10-12 November 2022.

Pengumuman konser diumumkan langsung oleh akun Instagram @weallareone_official pada 11 Juni 2022.

Awalnya konser hanya akan diadakan selama sehari, kemudian pada tanggal 24 Juni mereka mengumumkan menambah jadwal konser menjadi tiga hari.

“Terima kasih telah memberikan banyak cinta untuk We All A One KPOP Concert. Telah dipastikan bahwa konser akan berlangsung selama total 3 hari,” ujar @weallareone_official.

We All Are On KPOP Concert akan digelar di Stadion Madya PPKGBK pukul 19.00-22.00 WIB.

Terdapat 7 kategori tiket yang ditawarkan dengan harga yang berbeda untuk masing-masing kategorinya. Berikut harga tiket We All Are One KPOP Concert.

- Red: Rp1.950.000