Lirik Lagu Brand New - Xiumin EXO yang Sedang Trending di YouTube

PIKIRAN RAKYAT - Member boy grup EXO, Xiumin resmi merilis sebuah mini album. dalam proyek solo itu, Xiumin EXO juga turut merilis single unggulannya berjudul Brand New.

Lagu Brand New milik Xiumin EXO sendiri sudah secara resmi dirilis pada Senin, 26 September 2022 di berbagai platform musik.

Setelah tiga hari rilis, lagu Brand New milik Xiumin EXO sukses bertengger di deretan lagu trending.

Tak cuma lagunya, video klip lagu Brand New juga sukses menuai pujian lantaran memiliki konsep yang menyenangkan, ceria dengan disertai tarian yang enerjik.

Baca Juga: 10.000 Orang Layangkan Ancaman ke Persib, Viking: Satu Kata, Lawan!

Lirik Lagu Brand New - Xiumin EXO

Cheoeum bon nareul kkaeweo

Call you oh you

Nollagin illeo

Baby let it loose let it loose

Hanatshik boyeojulge

Saeroweojin nae moseub

Wanjeonhi dallajyeosseo

Brand new brand new

Sumaneun Questions modu jiweo

Nan ojik neoman boyeo

Cause I want you

Hanchiye uishim mangseolim eopshi

Neol hyanghae matchun Focus

Nae mame Focus

Modu saeroun neukkim pyeolchyeo bwa

Like magazine

Dashi taeeonan deuthae jeone eopteon

Brand new days

Ppeonhan jangmyeondeureun da ppaego

Saero shijakhae

Ireon naega nado nachseol mankeum