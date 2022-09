NCT 127 Tambah Jadwal Konser Menjadi 2 Hari, Catat Tanggal, Harga Tiket, dan Jadwalnya

PIKIRAN RAKYAT – Berkat antusias penggemar, NCT 127 menambah jadwal konser di Indonesia menjadi 2 hari.

Sebelumnya, konser NCT 127 di Indonesia hanya digelar satu hari, yaitu pada tanggal 5 November. Kemudian, mereka menambah jadwal konser pada tanggal 4 November.

Penambahan jadwal konser tersebut diumumkan langsung oleh akun Twitter resmi NCT 127 dan Dyandra Global selaku promotor pada 28 September 2022.

“Due to overhelming demand, an additional show was added for NCT 127 2ND TOUR ‘NEO CITY: JAKARTA – THE LINK’,” ujar Dyandra.

Konser 4 November akan digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD hall 7-8 pukul 19.00 WIB.

Untuk kategori dan harga tiket tetap sama seperti sebelumnya. Berikut kategori dan harga tiket konser NCT 127 di Indonesia.

- CAT 1A-1B (standing) : Rp2.970.000

- CAT 1C-1D (standing) : Rp2.970.000