Soundrenaline 2022 Kembali dan Lebih Lantang, 18 Musisi Internasional Hadir

PIKIRAN RAKYAT - Festival musik kembali banyak digelar dan Soundrenaline sebagai festival musik terbesar di Indonesia yang telah berusia 18 tahun juga hadir lagi.

Soundrenaline turut serta membangkitkan semangat musisi Indonesia dan menghidupkan industri musiknya yang sempat tertidur. Soundrenaline 2022 akan digelarnya di Jakarta.

Mengusung tema #comebackliveandlouder, Soundrenaline 2022 ingin membawa kembali keriuhan Soundrenaline sebagai festival musik pop culture terdepan lintas genre dan lintas generasi terbesar di Indonesia.

“Kami melihat inilah saatnya membawa kembali hype Soundrenaline sebagai festival musik yang paling ditunggu-tunggu pecinta musik dengan kembali menggelarnya di Jakarta, tepatnya di Eco Park, Ancol, 26-27 November 2022,” kata Ravel Junardy, CEO Ravel Entertainment yang merupakan promotor Soundrenaline 2022.

“Jakarta adalah kota tempat berkumpulnya para musisi sekaligus kota pertama penyelenggaraan Soundrenaline pada November 2002, di Parkir Timur Senayan. Setelah dua tahun vakum, kami putuskan kembali menggelarnya di Jakarta sekaligus mengukuhkan Soundrenaline sebagai festival musik lintas genre dan lintas generasi terbesar yang wajib ditonton pecinta musik dan diharapkan menginspirasi musisi lainnya dengan line up musisi yang kami pilih,” kata dia.

Tahun ini, Soundrenaline ke-18 dilangsungkan dengan gebrakan yang tidak tanggung-tanggung yaitu menghadirkan 18 musisi internasional di antaranya Neck Deep, FKJ, Mono, Plain White Ts, Hollow Coves dan masih banyak musisi lain yang akan diumumkan kemudian.

Musisi nasional juga dipastikan tampil di panggung Soundrenaline. Mereka di antaranya Seringai, The Brandals, Mocca, Feel Koplo, The S.I.G.I.T., St Loco, Pure Saturday, Rocket Rockers, Burgerkill, Isyana Sarasvati, Deadsquad, Goodnight Electric, Tiket, Mario Zwinkle, Stars and Rabbit, Barasuara, Rock N Roll Mafia, The Upstairs, Ndarboy Genk, Indra Lesmana Project, D’Cinnamons, Polyester Embassy, Prediksi, dan Potret.

Ravel Entertainment menggandeng Samara Live untuk turut serta menyuguhkan sajian konten-konten terbaik di luar musik. Sehingga, Soundrenaline 2022 akan berbeda dengan festival musik lainnya.

Desy Bachir, CMO Samara Media & Entertainment menyatakan kesiapannya atas sederet konten nonmusik.