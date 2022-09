Mangkir dari Tedak Sinten Anak Atta dan Aurel, Ternyata Gen Halilintar Sedang Ada di Tempat Ini

PIKIRAN RAKYAT - Pasangan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menggelar tradisi tedak siten untuk Ameena Hanna Nur Atta.

Kendati demikian, prosesi yang digelar pada 25 September 2022 itu ternyata tak dihadiri keluarga Gen Halilintar.

Menuai pertanyaan soal keberadaan keluarganya, Atta Halilintar menyebut keluarganya sedang ada kesibukan lain, sehingga berhalangan hadir dalam acara tedak siten tersebut.

Baca Juga: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Solusi di Tengah Kenaikan Harga BBM

"Hmm iya mungkin ada kesibukan lain," ujar Atta Halilintar dikutip Pikiran-Rakyat dari kanal YouTube Intens Investigasi pada Rabu, 28 September 2022.

Di sisi lain, Gen Halilintar melalui unggahan di akun media sosial menunjukkan potret sedang berada di turnamen golf di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Terlihat dari unggahan Geni Faruk alias ibu Atta Halilintar, beberapa anggota keluarga Gen Halilintar rupanya mendapat juara dalam turnamen tersebut.

Baca Juga: Disebut Sangat Aneh! Gen Halilintar Tak Hadir Lagi di Tedak Siten Ameena, Atta Halilintar Buka Suara

"Terima kasih Bapak Menpora RI. So proud of my children @fatehhalilintar Number 1 Champion in Class A Boys, @muntazhalilintar number 1 Champion in Class B Boys and Also Best Overall,@saleha_hatun number 1 champion in class C Girls, @qahtanhalilintar number one champion in class D Boys, and @fatimahhalilintar number 2 in class A girls at the Junior Tournament Awarded by MENPORA RI on Junior Golf Tournament at Semarang Royal Golf Club held by PGI (Persatuan Golf Indonesia) Wowwww You're all talented berkah your father @halilintarasmid . Even @fatehhalilintar only a few times playing at golf courses you managed to become A number One CHAMPION at your first Junior Tournament And @saaihalilintar special invitational participant also won a Medal. You all make us so proud. Semoga semuanya menjadi Golfer Taqwa #genhalilintar," tulis Geni Faruk.