Park Seo Joon dan Han So Hee Akan Bintangi Drama Thriller Gyeongseong Creature, Intip Sinopsisnya

PIKIRAN RAKYAT – Aktor dan aktris asal Negeri Ginseng yang sudah terkenal di beberapa drama yang mereka bintangi, Park Seo Joon dan Han So Hee akan bersatu dalam drama thriller berjudul Gyeongseong Creature.

Berlatar pada masa gelap musim semi 1945, Gyeongseong Creature merupakan film thriller tentang dua orang dewasa muda yang berhadapan dengan sesosok makhluk dan berjuang untuk bertahan hidup.

Drama ini ditulis oleh Kang Eun-kyung dari drama Dr. Serial Romantic dan disutradarai oleh Jung Dong-yoon dari Stove League.

Terkenal dalam serial Netflix Itaewon Class dalam perannya, Park Seo Joon dalam drama ini berperan sebagai Jang Tae-sang, seorang pria kaya dari Bukchon yang memiliki wawasan yang tajam dan tahu bagaimana bertahan di dunia.

Kepribadiannya yang ramah juga membuatnya menjadi sosok yang terkenal melalui Bukchon.

Selain itu Han So Hee yang terkenal dalam dramanya The World of the Married dan Nevertheless, berperan sebagai Yoon Chae-ok yang mencari orang hilang.

Sejak ia masih muda, ia belajar bagaimana bertahan hidup dengan ayahnya saat mereka melakukan perjalanan melalui Manchuria dan Shanghai.

Setelah bertahan melalui situasi yang mengerikan, ia akhirnya terampil menggunakan senjata, pisau dan segala macam mesin.