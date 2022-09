Lirik Lagu Brand New - Xiumin EXO dan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Lirik lagu Brand New yang dinyanyikan oleh Xiumin EXO bisa dilihat di artikel ini.

Lagu Brand New yang dinyanyikan oleh Xiumin EXO rilis pada tanggal 26 September 2022.

Lagu Brand New dinyanyikan Xiumin EXO hingga saat ini masih menjadi tranding topic di YouTube, pada 28 September 2022.

Simak lirik lagu Brand New - Xiumin EXO beserta terjemahan bahasa Indonesia.

Lirik lagu Brand New

Ayy, put your hands up

You must be gettin' on the fame

You want some new place, new days

Keep on bringin' them

Ayy, put your hands up

You must be gettin' on the fame

Ayy, put your hands up, hands up

Cheoeum bon nareul kkaewo

Call you, oh, you

Nollagin illeo

Baby, let it loose, let it loose

Hanassik boyeojulge

Saerowojin nae moseup

Wanjeonhi dallajyeosseo

Brand new, brand new (You, you, you)

Sumaneun questions modu jiwo

Nan ojik neoman boyeo

'Cause I want you

Hanchiui uisim mangseorim eopsi

Neol hyanghae matchun focus

Nae mamui focus