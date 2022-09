Kata Agensi Soal Kim So Hyun Bintangi Drama Is It Coincidence?

PIKIRAN RAKYAT – Aktris ternama Korea Selatan, Kim So Hyun, dikonfirmasi membintangi drama Korea baru berjudul Is It Coincidence?.

Agensi Kim So Hyun, IEUM HASHTAG, mengungkapkan wanita berusia 23 tahun itu akan berperan sebagai karakter utama wanita yang bernama Lee Hong Joo.

“Kim So Hyun telah berperan sebagai Lee Hong Joo, karakter utama dari drama baru Is It a Coincidence?” ujar pihak agensi, Senin 27 September 2022.

Sebelumnya, pada 8 Agustus lalu, seorang staf penting drama pun mengatakan kepada World Biz dan Sports World, Kim So Hyun akan muncul dalam sebuah drama baru dan menjadi karakter utama wanita.

Baca Juga: 7 Foto Zee JKT48, yang Viral karena Video Vape-nya Bocor ke Media Sosial

Drama Is It Coincidence? merupakan drama genre komedi romantis yang diadaptasi dari Webtoon dengan judul yang sama.

Is It Coincidence? menceritakan kisah asmara dua anak muda yang secara kebetulan bertemu cinta pertamanya setelah 10 tahun sejak SMA.

Pertemuan itu terjadi saat mereka memang sedang mencari cinta sejati dan bekerja untuk meraih impian mereka.

Dua karakter utama dalam drama ini diketahui bernama Hoo Young dan Lee Hong Joo.