Lirik Lagu Brand New - Xiumin dan Terjemahan Bahasa Indonesia, Debut Solo Pentolan EXO

PIKIRAN RAKYAT - Kim Min Seok atau yang biasa dipanggil dengan Xiumin menjadi anggota EXO selanjutnya yang memulai debut solonya.

Lagu Brand New dirilis pada Senin, 27 September 2022. Para penggemar pun dibuat antusias dengan salah satu vocalist dari EXO tersebut.

Bahkan pada hari pertama dirilis, albumnya sudah terjual lebih dari 98 ribu keping.

Dibagikan Pikiran-Rakyat.com, berikut lirik lagu Brand New dan terjemahan bahasa Indonesia:

Ayy, put your hands up

You must be gettin' on the fame

You want some new place, new days

Keep on bringin' them