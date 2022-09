Kim So Hyun Debut dalam Drama Is It a Coincidence?, Catat Jadwal Tayangnya

PIKIRAN RAKYAT – Agensi IEUM HASHTAG tempat Kim So Hyun bernaung mengumumkan bahwa aktrisnya akan membintangi drama terbaru berjudul Is It a Coincidence?

Drama Is It a Coincidence? diadaptasi dari webtoon dengan nama yang sama yang menandai awal masa kejayaan Naver Webtoon.

Drama tersebut menggambarkan kisah para pemuda yang dewasa setiap kali mereka melangkah maju.

Song Hyun Wook, yang dikenal karena keterampilan penyutradaraannya yang halus dan indah akan menyutradarai drama Is It a Coincidence?

Kim So Hyun akan berperan sebagai Lee Hong Joo, seorang produser animasi yang takut cinta karena kenangan menyakitkan dari hubungan sebelumnya.

Aktris yang menunjukkan kemampuan aktingnya yang halus serta kemampuannya untuk menghadapi berbagai karakter melalui proyek "The Tale of Nokdu” dan masih banyak lagi akan bertransformasi sebagai pekerja kantoran biasa.

Kim So Hyun lahir pada 4 Juni 1999 di Australia, dan pada 2003 wanita cantik ini pindah bersama keluarganya ke Korea Selatan.

