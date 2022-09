Sebelum dan Sesudah Konser BTS, Kota Busan akan Menyala dengan Warna Ungu

PIKIRAN RAKYAT – Kota Busan akan dihiasi dengan lampu warna ungu sebelum dan sesudah konser K-Pop BTS pada bulan Oktober mendatang.

Hybe mengatakan bahwa mereka akan menjadi tuan rumah projek “The City” untuk merayakan "Yet To Come in Busan".

BTS akan dijadwalkan tampil pada 15 Oktober 2022 di Stadion Utama Asiad untuk mendukung Korea sebagai tuan rumah World Expo 2030.

Selain itu, penampilan BTS bisa disaksikan secara gratis oleh para penggemar dengan kapasitas yang sudah ditentukan.

Proyek "The City" menawarkan berbagai acara hiburan yang terkait dengan aksi K-pop di kota tempat konsernya diadakan sebelum dan sesudah pertunjukan.

Hybe pertama kali mengadakan proyek ini selama konser grup di Las Vegas pada bulan April 2022.

"The City in Busan" akan dimulai dengan pameran untuk melihat kembali sejarah sembilan tahun septet di Haeundae LCT, sebuah kompleks gedung pencakar langit tepi laut di Busan, pada 5 Oktober 2022.

