Borok Meghan Markle Terkuak, Istri Pangeran Harry Kedapatan Maki-Maki Staf Ratu Elizabeth II

PIKIRAN RAKYAT - Sosok Meghan Markle memang tak pernah sepi dari kontroversi yang sukses membuat banyak orang geram.

Pasalnya, Megham Markle kedapatan mengeluh soal perlakuan Kerajaan Inggris kepadanya.

Keluhan itu berisikan ocehan Meghan Markle yang merasa kesal lantaran tak digaji selama menjalankan tugasnya sebagai anggota keluarga Kerajaan Inggris.

Bak bangkai yang sudah tercium, keluhan itu pun diungkap oleh seorang staf Kerajaan Inggris yang kemudian ditulis dalam buku Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown yang ditulis Valentine Low.

Dalam bukunya, jurnalis yang telah lama meliput keluarga Kerajaan Inggris selama lebih dari seperempat abad itu mengatakan ia mendengar langsung keluhan Meghan Markle kala itu.

"Aku mendengar bahwa Meghan mengeluhkan kalau ia tak dibayar dalam melakukan tur kerajaan pertamanya pada 2018. Dia bilang 'Saya tak percaya saya tak dibayar untuk melakukan hal ini'," kata Valentine Low.

"Di balik layar, ceritanya berbeda. Meski menikmati sorotan, Meghan gagal memahami poin dari seluruh perjalanan dengan berjabat tangan dengan banyak orang asing," sambung Valentine Low.

Setelah kedapatan mengeluh dalam pekerjaannya sebagai anggota keluarga kerajaan, kini borok Meghan Markle kembali dikorek.