Film Avatar Masih Banyak Digemari, Pemutaran Ulang Hasilkan Ratusan Miliar Rupiah

PIKIRAN RAKYAT - Film Avatar yang tayang pada tahun 2009, kembali diputar di bioskop dalam rangka menyambut Avatar: The Way of Water Desember mendatang.

Film tersebut ternyata masih mendapatkan tempat di hati para penggemar dan tetap membuat terpukau.

Film Avatar mendapat 30 juta dolar Amerika atau setara Rp455.721.000.000 pada pekan pertama pemutarannya di seluruh dunia. Hal itu tentu mengesankan untuk sebuah film yang berusia 13 tahun.

Analis media senior, Paul Dergarabedian, mengungkapkan kekagumannya saat mengetahui film Avatar masih banyak digemari.

“Kita berbicara tentang film berusia 13 tahun, yang dapat ditonton orang di rumah. Yang menarik adalah presentasi Imax. ‘Avatar’ berfungsi sebagai pengingat betapa kerennya citra Pandora di layar lebar,” katanya di Comscore, Senin, 26 September 2022, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Tampaknya, kesuksesan tayangan ulang Avatar juga membenarkan harapan sang sutradara, James Cameron, bahwa film tersebut akan mendorong orang kembali ke bioskop.

Dengan tambahan 30 juta dolar Amerika, film Avatar juga mempertahankan posisinya sebagai film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa, dengan perolehan keseluruhan sebesar lebih dari Rp43 triliun.

Di Amerika Utara, film Avatar menempati urutan ketiga di box office setelah urutan pertama adalah film Don’t Worry Darling yang dibintangi Florence Pugh, Harry Styles, dan Chris Pine yang menghasilkan lebih dari Rp291 miliar.

