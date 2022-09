Jeje Slebew Bikin Jefri Nichol hingga Keanu Agl Kagum, Ada Apa?

PIKIRAN RAKYAT – Jeje Slebew yang menjadi ikon Citayam Fashion Week, telah membuat selebgram Keanu Agl menjadi kaget dan melongo saat mendengarkan Jeje berbicara bahasa Inggris dengan fasih dan aksen yang bagus.

Tak sesuai dengan gambaran yang kerap kali dilihat oleh netizen, kini Jeje Slebew menunjukkan sisi lain dari dirinya.

Sisi lain itu ditunjukkannya saat menjadi salah satu bintang tamu dalam Youtube BACOT TELEVISION yang dipandu artis papan atas seperti Jefri Nichol, Bryan Dmonai, Keanu Agl, dan Abidzar.

Dalam video yang diunggah, host harus bisa menaklukkan perempuan bernama lengkap Jasmine Laticia itu.

Saat sesi bersama Bryan Domani, Jeje pun terdengar luwes kala berbincang menggunakan bahasa Inggris.

“First song that makes me. Do you know feeling kayak vibe when you drive a car and then you on the road terus kayak in the middle of the toll terus kayak sambil denger lagu ini, in the middle of freakin rain kayanya seru deh," kata Jeje Slebew.

Hal itu sontak membuat sosok Keanu Agl menjadi speechless, karena mendengar kefasihan Jeje saat berbicara menggunakan bahasa Inggris. Host lainnya pun ikut terpukau dengan kelakuan Jeje.

“Oh My God, bagus banget. Cara ngomongnya itu enggak ganggu tahu gak, Inggris-nya,” ucap Keanu.