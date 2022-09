8 Inspirasi Outfit Spesial Hari Batik Nasional 2022

PIKIRAN RAKYAT - Batik merupakan identitas resmi bangsa Indonesia yang diresmikan oleh UNESCO bahkan dunia.

Tidak hanya batik asal Indonesia yang telah menjelajah dunia, namun beberapa batik dari negara lain seperti Nigeria hingga Cina juga memiliki batik khas negaranya.

Meskipun teknik dalam pembuatan batik serupa yaitu dengan pewarnaan tahan lilin manual, namun setiap negara memiliki motif uniknya sendiri, terinspirasi oleh tradisi lokal, bahkan flora dan fauna.

Hal ini menjadi bukti bahwa batik ditemukan di Timur Tengah, Asia Tengah dan India lebih dari 2.000 tahun yang lalu.

Indonesia, khususnya pulau Jawa, adalah tempat penghasil batik yang telah mengalami perkembangan pesat.

Batik Indonesia asal pulau Jawa memiliki sejarah akulturasi yang panjang, dengan beragam pola yang dipengaruhi oleh berbagai budaya.

Pada Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity.

