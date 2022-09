Lirik Lagu Unholy - Sam Smith feat Kim Petras dan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Lirik lagu Unholy yang dinyanyikan Sam Smith dan Kim Petras bisa dilihat di artikel ini.

Lagu Unholy yang dinyanyikan oleh Sam Smith dan Kim Petras rilis pada Kamis, 22 September 2022.

Lirik lagu Unholy menceritakan tentang perselingkuhan seorang laki-laki dengan wanita lain.

Berikut lirik lagu Unholy yang dinyanyikan Sam Smith dengan Kim Petras dan terjemahan bahasa Indonesia.

[Intro: Sam Smith]

Mummy don't know daddy's getting hot at the body shop

Doing something unholy

Mama tak tahu ayah selingkuh di bengkel

Melakukan sesuatu yang dilarang

[Verse 1: Sam Smith]

Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you

She'd kick you out if she ever, ever knew

Bout all the shit you tell me that you do

Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene

I hear them whisperin' 'bout the places that you've been

And how you don't know how to keep your business clean