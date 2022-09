Film Avatar Kembali Tayang di Kembali di Bioskop, Segini Pendapatan pada Pekan Pertamanya

PIKIRAN RAKYAT – Film Avatar yang dirilis pada tahun 2009 silam itu kembali dirilis ulang dan juga ditayangkan kembali di bioskop mulai dari Jumat, 23 September 2022.

Film Avatar tidak hanya tayang di Indonesia, namun juga tayang kembali di seluruh dunia.

Avatar ditayangkan ulang dikarenakan bahwa agar masyarakat dapat merasakan sensasi yang dibawa oleh film Avatar sebelum menonton sekuel dari film ini yang berjudul Avatar: The Way of Water yang akan dirilis 16 Desember 2022 mendatang.

Film garapan James Cameron tersebut bergenre fiksi sains dan film Avatar berhasil memenangi sejumlah penghargaan salah satunya adalah Film Terbaik pada ajang Academy Awards ke-82.

Film ini pada pekan pertama pemutaran ulangnya mendapatkan total 30 juta dolar AS (Rp453 miliar) dengan pembagian 10 juta dolar AS (Rp151 miliar) di Amerika Utara dan 20,5 juta dolar AS (Rp309 miliar) secara internasional.

Untuk film yang telah dirilis 13 tahun lalu, jumlah tersebut merupakan jumlah yang besar mengingat pada tahun tersebut pun teknologi film belum semutakhir sekarang.

Setelah perilisan ulang film Avatar ke bioskop, menjadikan film tersebut menambah perolehan pendapatannya menjadi 2,85 miliar dolar AS (Rp43 triliun) di seluruh dunia, atas hasil tersebut, menjadikan Avatar sebagai film terbesar sepanjang masa.

Avatar yang rilis pada tahun 2009, film tersebut menghasilkan hasil yang memuaskan, yaitu 77 juta dolar AS (Rp1,1 triliun) di box office domestik.