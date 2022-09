Lirik Lagu Shalala Lala - Vengaboys Viral di TikTok: My Heart Goes Shalala Lala, Shalala in the Morning

PIKIRAN RAKYAT - Lagu lawas Shalala Lala milik penyanyi Vengaboys kembali viral di kalangan generasi Z.

Liriknya yang nyeleneh namun asyik membuat lagu Shalala Lala menjadi salah satu sound TikTok wajib bagi para penggunanya.

Berikut lirik lagu Shalala Lala - Vengaboys seperti yang sudah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Lirik lagu Shalala Lala - Vengaboys

There's a boy in my mind and he knows I'm thinkin' of him

All my way to the day and the night the stars shine above me.

He's been gone for some time but I know I truly love him.

And I'm singing a song, hoping he'll be back when he hears it.

My heart goes shalala lala, shalala in the morning.

Oh oh oh shalala lala, shalala in the sunshine.

Shalala lala, shalala lala in the evening.

Shalala lala shalala lala just for you.

If your love's gone away just like mine you feel like crying.

Sing along maybe once maybe twice, let's try it together.