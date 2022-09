Cetak Sejarah, Timothee Chalamet Jadi Pria Pertama di Cover Majalah Vogue Inggris

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Timothee Chalamet mencetak sejarah usai menjadi pria solo pertama yang menjadi cover majalah Vogue terbitan Inggris.

Dalam majalah edisi Oktober 2022 tersebut, aktor yang terkenal berkat perannya dalam film Call Me By Your Name ini tampil rupawan dengan gaya yang mendobrak norma gender.

"Untuk pertama kalinya dalam sejarah 106 tahun Vogue Inggris, bulan ini seorang pria terbang solo di sampul kami," tulis Pemimpin Redaksi publikasi, Edward Enninful.

Edward Enninful, mengatakan Timothee Chalamet dipilih karena pesona modenya yang penuh semangat, sekaligus dapat menginspirasi pria maupun wanita.

Dari setelan pakaian tanpa gender yang penuh kilauan hingga pakaian harian yang terdiri dari t-shirt vintage dan denim sederhana, Timothee Chalamet rupanya tidak suka memberi label pada dirinya sendiri.

“Luar biasa. Dan aneh. Dan hanya sebuah kehormatan,” ungkap Timothée Chalame kepada Vogue dalam sebuah video.

Cover majalah Vogue yang dipotret oleh fotografer Steven Meisel ini menampilkan eksperimen gaya Timothee Chalamet.

Mulai dari pose pamer dada dalam balutan tank top Stella McCartney, celana kulit Gucci dengan rompi renda yang serasi, dan untaian mutiara.