Lirik Lagu Doin Time - Lana Del Rey yang Viral di TikTok, Lengkap dengan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT – Simak lirik lagu Doin Time yang dipopulerkan Lana Del Rey.

Lana Del Rey merupakan seorang penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat.

Lagu-lagunya dikenal mempunyai gaya dalam kualitas khas sinematik. Selain itu, lagu-lagunya mengandung tema tentang romansa tragis, kemewahan, dan melankolis.

Referensi musik Lana Del Rey berasal dari budaya pop, terutama yang berkaitan dengan Amerika Serikat pada tahun 1950-an dan 1960-an.

Saat ini, lagu Doin Time sedang ramai digunakan sebagai backsound untuk konten TikTok.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Doin Time – Lana Del Rey

Summertime, and the livin's easy

Ini musim panas, dan hidup itu mudah

Bradley's on the microphone with Ras MG

Bradley sedang memegang mikrophone dengan Marshall Goodman