Elkan Baggot Posting Foto Bareng Pacar, Warganet Salfok Sama Captionnya: Ternyata Kejebak Friendzone

PIKIRAN RAKYAT - Bek Timnas Indonesia Elkan Baggot membagikan momen mesra bersama sang pacar pada akun media sosial Instagram. Warganet salah fokus sama caption yang dibikin Elkan Baggot.

Elkan Baggot mengunggah sejumlah foto bersama pacarnya, Katie Marsden. Ada empat foto yang diunggah Elkan pada akun Instagramnya @elkanbaggot.

Dia menuliskan caption romantis pada keterangan foto-fotonya bersama Katie Marsden.

"2 years with my best friend," tulis Elkan.

Baca Juga: Ketua PSSI Iwan Bule Minta Timnas Indonesia Lakukan Ini Saat Hadapi Curacao di FIFA Matchday

Elkan Baggot dan Katie Marsden sebagai pasangan, jarang membagikan momen mesra kepada publik. Elkan lebih sering membagikan kehidupannya soal sepak bola.

Foto yang kerap dibagikan Elkan pada media sosial misalnya seperti foto-foto ketika membela Timnas Indonesia, atau ketika merumput bersama Ipswich Town.

Sementara, akun Katie hingga saat ini di-private. Sehingga, tak banyak informasi mengenai dia

Terkait unggahan terbaru Elkan Baggot bersama Katie Marsden, warganet salah fokus terhadap keterangan caption yang dituliskan Elkan.

Baca Juga: Eks Pemain Vietnam Minta Federasi Negaranya Belajar dari PSSI