Pengakuan Syifa Hadju Punya Indra Keenam, Kerap Dengar Suara Bisikan Minta Tolong

PIKIRAN RAKYAT - Aktris muda Syifa Hadju mengaku bahwa dia memiliki indra keenam. Syifa mengatakan kalau dirinya mulai peka dan bisa berkomunikasi dengan makhluk astral sejak kecil.

Meski kepekaannya terhadap hal mistis sering dia rasakan, namun Syifa Hadju mengaku terbilang jarang jika melihat sosok atau hal yang menyeramkan.

"Katanya aku memang punya six sense, tapi enggak yang lihat setiap saat. Jadi, lebih ke sering berkomunikasi dan di mimpi itu dia sering datang," kata Syifa Hadju saat hadir di siniar kanal YouTube TS Media, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Jumat, 23 September 2022.

Nyatanya, hal tersebut membuatnya kerap merasa tertekan. Misalnya Syifa mengaku tidak berani untuk tidur sendiri.

Sebab, kata Syifa, ketika dia memejamkan mata kerap terdengar bisikan dari sosok gaib.

"Six sense aku itu on off. Tapi, ketika on itu aku benar-benar nggak berani tidur sendiri. Karena, aku takut kebawa mana yang nyata sama nggak," ucapnya.

Syifa Hadju lantas melontarkan caranya berkomunikasi yang pernah terjadi pada dirinya. Salah satunya, bisikan yang datang minta pertolongan.

"Tapi kalau aku lagi capek banget, biasanya aku kayak ngasih tahu tolong nggak usah ya. Kayak aku bantu doa aja, tapi aku nggak bisa bantu apa-apa," ujar dia.