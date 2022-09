Teddy Adhitya Comeback dengan Mini Album Ocean, Ungkap Rasa Cinta Seluas Samudra

PIKIRAN RAKYAT – Penyanyi Teddy Adhitya berbagi kasih sayang dan rasa cinta yang diibaratkan seluas samudra melalui mini album terbarunya yang bertajuk Ocean.

Pesan itu didapatkan Teddy dari pengalamannya yang tumbuh bersama pendengarnya semenjak menjadi seorang solois.

“Ocean itu kan luas banget ya, sangat dalam, unpredictable, dan bahkan bisa jadi menyeramkan. Tapi sebenarnya dia juga penuh kebaikan karena menjadi sumber kehidupan banyak makhluk hidup. Jadi gue merasa itu adalah hal yang indah banget,” kata Teddy Adhitya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Kamis, 22 September 2022.

Album Ocean terdiri dari enam lagu berbahasa Inggris, Teddy memproduseri semua lagu tersebut seorang diri.

Dalam menyajikan lagu-lagu itu, Teddy berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi lain untuk menyempurnakan album tersebut. Penyanyi atau musisi itu yakni Danilla dan Petra Sihombing.

Adapun lagu yang terdapat dalam album tersebut, Teddy akan berkolaborasi bersama Danilla melalui lagu Ocean.

Sementara itu, Petra Sihombing dan Teddy akan berduet dengan melantunkan lagu berjudul Little Me.

Lagu-lagu yang tercantum dalam album Ocean ini adalah Nothing But The Best, Hold On, I Got U, serta Love Again.