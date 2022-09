Lirik dan Terjemahan Lagu The Night We Met - Lord Huron

PIKIRAN RAKYAT – Lord Huron merupakan band rock indie Amerika yang beranggotakan Mark Barry, Miguel Briseño, Tom Renaud, dan Ben Schneider.

Lagu-lagunya yang mengikuti perkembangan zaman menjadi ciri khas band yang berbasis di Los Angeles ini. Genre mereka merupakan sebuah gabungan dari folk rock, rock and roll, melodi pop, dan genre surf rock.

Mereka terkenal dengan salah satu single-nya yang berjudul The Night We Met. Lagu ini menjadi viral di salah satu media sosial, Tiktok karena liriknya yang menggambarkan kesedihan yang sangat cocok dengan anak muda saat ini, yang lebih menyukai lagu dengan lirik yang sendu.

Berikut lirik dan terjemahan lagu The Night We Met milik Lord Huron.

I am not the only traveler

Saya bukan satu-satunya musafir

Who has not repaid his debt

Yang belum melunasi hutangnya

I've been searching for a trail to follow again

Saya telah mencari jejak untuk diikuti lagi

Take me back to the night we met

Bawa aku kembali ke malam kita bertemu

