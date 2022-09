Drama The Escape of the Seven Pertemukan Bintang-Bintang Penthouse dengan Penulisnya, Siap-Siap!

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea terbaru dari SBS yang berjudul The Escape of the Seven mengumumkan lineup bertabur berbagai bintang.

Beberapa di antaranya adalah aktor drama Korea Penthouse alias The Penthouse: War in Life yang raup sukses dalam momen lockdown.

Pada 22 September 2022, The Escape of the Seven mengkonfirmasi Lee Joon, Hwang Jung Eum, Yoon Jong Hoon akan bergabung dengan Uhm Ki Joon di drama yang akan datang.

The Escape of the Seven bercerita tentang tujuh orang yang terlibat dalam kasus seorang gadis yang hilang, dan mereka akan menghadapi insiden besar yang terjerat dengan banyak kebohongan dan keinginan.

Mengusung genre thriller, drama ini secara dinamis akan menggambarkan perjalanan pencarian kebenaran serta pembalasan dendam yang berdarah-darah.

Penulis naskah, Kim Soon Ok, akan memperkenalkan drama legendaris lainnya dengan cerita yang lebih intens dan tidak konvensional kali ini.

Ekspektasi tinggi pun mengiringi penulis Kim Soon Ok dan sutradara Joo Dong Min, yang dulunya menggebrak lewat The Last Empress dan serial The Penthouse.