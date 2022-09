NCZten Geram! Tiket Konser NCT 127 di Indonesia Dijual hingga 8 Juta oleh Calo

PIKIRAN RAKYAT – Pembelian tiket konser NCT 127 yang bertajuk ‘NCT 127 2ND TOUR NEO CITY: JAKARTA – THE LINK sudah dilakukan tadi siang.

Pembelian tiket dilakukan pada 22 September 2022 pukul 13.27 di Blibli.com. NCTzen (sebutan fans NCT) telah bersiap untuk ‘war’ tiket agar bisa bertemu dengan idola kesayangannya.

Berkat antusias mereka, tiket terjual habis hanya dalam waktu singkat. Banyak NCTzen yang kecewa lantara tidak kebagian tiket yang diincarnya.

“Ticket for NCT 127 2ND TOUR ‘NEO CITY: JAKARTA – THE LINK’ are fully SOLD OUT,” ujar Dyandra selaku promotor di akun Twitter resminya.

Baca Juga: Cerita Maria Vania Liburan ke Korea, Berharap Bertemu Jodoh di Negeri Ginseng

Ternyata kekecewaan NCTzen semakin bertambah saat tahu tiket yang terjual habis bukan hanya dibeli oleh orang yang ingin menonton konser The Link.

Namun, banyak dari mereka yang membeli tiket untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal.

Rata-rata dari mereka menjualnya dengan harga lebih mahal Rp200-Rp500 ribu dari harga normal. Namun, ada salah satu calo yang menjual tiket dengan harga Rp8 juta di Twitter.

“Wts tiket nct the link Jakarta cat 1c. Price 8jt. Bisa offer dm ajaa ya. Trusted,” ujar akun @tiwayy*** dengan menambahkan tagar #TheLinkinJKT.