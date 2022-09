Rundown dan Line Up Pestapora 2022 Hari Pertama, Nantikan Keseruannya!

PIKIRAN RAKYAT – Berikut line up dan rundown acara Pestapora 2022 untuk hari pertama, Jumat 23 September 2022.

Ada banyak musisi dan penyanyi yang akan tampil seperti Raisa, Ahmad Dhani, dan lainnya di acara tersebut.

Diketahui festival musik itu direncanakan digelar di Gampir Expo, Jakarta mulai Jumat-Minggu, 23-25 September 2022.

Berikut ini rundown Pestapora hari pertama, Jumat, 22 September 2022.

Mulai pukul 15.30 hingga 01.30 dini hari, Geisha, Gugun Blues Shelter, Float, Raisa, The Adams, Project Pop, Vierratale, dan Armada akan tampil di Pestapora Boss Stage.

Sementara itu, pada Hingar Bingar Stage, ada Oslo Ibrahim, Idgitaf, Re:Union, Efek Rumah Kaca, Barasuara, Feast, dan NDX AKA dijadwalkan tampil mulai pukul 15.45 hingga 00.35 dini hari.

Selanjutnya, The Senior High School, Skastra, Reality Club, Alone at Last, Bongabonga, Teenage Dearh Star, dan Rocket Rockers dijadwalkan mengisi Riang Gembira Stage yang dimulai pukul 15.30 sampai 00.00 dini hari.

Pada panggung Gegap Gempita, line up musisi yang tampil adalah Kurosuke, Enau, Dere, Abdel Temon Musik Set, Avhath, Jumat Gombrong, dan Hiphop Party by TuanTigaBelas.