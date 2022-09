Jung Woo Sung akan Debut Akting dengan Shin Hyu Bin, Ini Judul Dramanya

PIKIRAN RAKYAT – Aktor Jung Woo Sung dikabarkan akan membintangi sebuah drama baru setelah 10 tahun lamanya menghilang dari dunia hiburan.

Dalam drama tersebut, Ia akan beradu akting dengan aktris cantik Shin Hyun Bin.

Menurut Studio & New, Jung Woo Sung dan Shin Hyun Bin akan membintangi drama baru berjudul Tell Me What You Love Me.

Drama bergenre romantis tersebut akan mulai syuting pada akhir tahun ini.

Jung Woo Sung akan berperan sebagai Cha Jin Woo, seorang tunarungu yang merasakan kebebasan di dunianya sendiri yang tenang dan santai meskipun ada prasangka terhadapnya.

Sedangkan, Shin Hyun Bin akan berperan sebagai Jung Mo Eun yang memiliki harga diri saat dia dengan bangga memenuhi mimpi dan cintanya.

Selain dua bintang tersebut, drama ini juga meningkatkan antisipasi dengan kolaborasi antara penulis skenario Kim Min Jung, yang menulis ‘Love in the Moonlight’dan ‘The Sound of Magic,’ serta disutradarai oleh Kim Yoon Jin, yang menyutradarai ‘Our Beloved Summer.’

