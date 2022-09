Sinopsis dan Link Streaming Nonton Jingga dan Senja, Adaptasi Novel Esti Kinasih yang Populer

PIKIRAN RAKYAT - Novel Jingga dan Senja karya Esti Kinasih kini diadaptasi menjadi serial.

Jingga dan Senja merupakan fiksi romantis yang dibalut dengan kisah persahabatan, cinta, dan persaingan antar sekolah di jenjang SMA.

Semenjak novel ini diterbitkan, Jingga dan Senja ini tampaknya mendapatkan antusias yang tinggi dari para pembacanya, terkhusus para penggemar Esti Kinasih.

Terbukti pada platform ulasan buku Goodreads novel Jingga dan Senja ini berhasil memperoleh skor 4,07/5,00 dari total 5.077 pembaca yang mengulas novel tersebut.

Baca Juga: 3 Bukti Baru Dugaan Reza Arap Selingkuh dari Wendy Walters, Kepergok Berduaan di Kamar hingga Ribut Besar

Menyambut kesuksesan itu, Esti Kinasih pun langsung memproduksi sekuel novel dalam Jingga Dalam Elegi pada tahun 2011 serta Jingga dan Matahari pada tahun 2017.

Trilogi buku Esti Kinasih ini pun membuat sutradara ternama, yakni Kuntz Agus tertarik untuk menjadikan cerita dalam novel Esti Kinasih menjadi sebuah serial dengan judul yang sama.

Novel ini pun menjadi novel kedua karya Esti Kinasih yang diangkat ceritanya menjadi sebuah drama film di layar kaca. Sebelumnya, ada novel Esti Kinasih yang berjudul Fairish yang diangkat jadi film pada tahun 2005.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, serial Jingga dan Senja telah tayang perdana pada Oktober 2021.