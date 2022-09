Intip Line-up Penampil di Konser Pestapora Day 1, Raisa sampai Inul Daratista

PIKIRAN RAKYAT – Pestapora merupakan selebrasi terbaru pertunjukan musik Indonesia yang diselenggarakan oleh Boss Creator.

Acara ini akan dilaksanakan selama tiga hari yaitu dimulai dari tanggal 23 sampai 25 September 2022. Perayaan ini akan diselenggarakan di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta.

Terdapat 6 panggung pertunjukan dengan menu yang beragam.

Tak hanya itu, di lokasi pertunjukan juga terdapat area suplemen lainnya seperti Food & Beverages Area, Market Place, Happy Place, dan beberapa area hiburan lainnya.

Tiket konser sudah terjual habis untuk Early Bird, Presale 1, dan Presale 2 seharga Rp35.000, Rp45.000, Rp55.000. Tiket yang masih tersedia yaitu Daily Pass dengan harga Rp250.000.

Konser ini juga diisi dengan beberapa artis Indonesia yang berbeda di tiap harinya.

Line up performer yang akan mengisi pada Day 1 di antaranya .Feast, Abdel Temon Akustik Set, Agrikulture, Ahmad Dhani Show, Alone At Last, Armada, Avhath, Bangku Taman, Barakatak, Barasuara, Bleach, Bongabonga, Cal, Dere, Efek Rumah Kaca, Elkarmoya, Enau, Float, Fourtwnty, Geisha, Hivi!, Juicy Luicy, Inul Daratista, Kunto Aji, Raisa.

