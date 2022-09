Dari Whip It Sampai We Go Two Zero Five, Inilah Arti Kata-kata Slang di Lirik Lagu Shut Down BLACKPINK

PIKIRAN RAKYAT – Lagu baru dari grup K-pop BLACKPINK bertajuk Shut Down dirilis pada Jumat, 16 September 2022 lalu.

Lagu baru dari Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa ini langsung memuncaki tangga lagu di berbagai platform musik seperti Spotify, Deezer, hingga di YouTube.

Lagu Shut Down yang dibawakan BLACKPINK tersebut memiliki makna yang dalam yang menunjukkan eksistensi BLACKPINK di kancah musik internasional.

Bukan hanya memiliki nada yang asyik didengarkan, makna lagu Shut Down pun tak main-main. Beberapa kata-kata slang pun hadir dengan makna yang tak bisa diartikan sembarangan.

Kata-kata slang itu misalnya kata "whip it", dan "we go two zero five". Selain itu ada pula lirik lain yang lebih panjang seperti "catch me when you hear my lamborghini go vroom vroom vroom", dan "when you pull up you know it’s a shut down".

Seorang pengguna TikTok dengan nama akun @nofreeadi10 membuat penjelasan mengenai makna dari kata-kata slang yang terdapat dalam lagu Shut Down tersebut.

Video yang diunggah pada Rabu, 21 September 2022 kemarin itu berisi penjelasan dan membeberkan kesalahan-kesalahan arti yang banyak ditemui pada terjemahan lirik lagu Shut Down tersebut.

Kata slang pertama yakni pada lirik “we go two zero five” yang dinyanyikan oleh Lisa. Secara sederhana, arti lirik tersebut adalah “kami pergi ke dua nol lima”. Namun makna yang sebenarnya berarti ‘Kami melaju dengan kencang/secepat kilat”.