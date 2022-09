Lirik Lagu I'm Yours - Jason Mraz, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT – Lagu Jason Mraz berjudul I’m Yours banyak disukai publik.

I’m Yours merupakan lagu yang berkisah tentang seseorang yang merasa dirinya adalah milik seseorang. Lagu ini ditujukan kepada orang yang dicintainya.

Lagu Jason Mraz tersebut bahkan telah disaksikan 600 juta lebih.

Berikut lirik lagu I'm Yours karya Jason Mraz, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia:

Well, you done done me and you bet I felt it

Kau goda aku dan kau bertaruh aku merasakannya

I tried to be chill, but you’re so hot that I melted

Aku berusaha dingin, namun kau begitu panas hingga aku meleleh

I fell right through the cracks

Aku terabaikan