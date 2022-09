Sinopsis Drama Love in Contract, Park Min Young Berperan sebagai Istri Palsu

PIKIRAN RAKYAT – Drama terbaru yang dibintangi Park Min Young berjudul Love in Contract telah tayang perdana di tvN pada 21 September 2022.

Drama komedi romantis itu disutradarai oleh Ha Goo Dam yang telah menyutradarai drama My Roommate is a Gumiho, Kkondae Intern dan Kill It.

Drama Love in Contract dengan enam belas episode ini menceritakan mengenai layanan yang menyediakan istri palsu untuk orang lajang yang membutuhkan pasangan untuk dibawa ke pertemuan sosial, seperti reuni sekolah dan makan malam untuk pasangan yang sudah menikah.

Park Min Young menunjukan chemistry yang menarik dengan kedua aktor, dari getaran yang mendebarkan dengan Go Kyung Pyo hingga hubungan yang lucu dan tidak terduga dengan Kim Jae Young.

Baca Juga: 3 Bukti Baru Dugaan Reza Arap Selingkuh dari Wendy Walters, Kepergok Berduaan di Kamar hingga Ribut Besar

Sinopsis drama Love in Contract

Choi Sang Eun (Park Min Young) merupakan wanita yang menarik, dengan bakat dan pesona.

Dia bekerja sebagai master pernikahan kontrak. Tugasnya adalah membantu kliennya untuk memiliki kehidupan lajang yang sempurna. Dia mengubah dirinya untuk setiap kliennya.

Kliennya Jung Ji Ho (Ko Gyung Pyo) telah terikat kontrak pernikahan dengannya selama lima tahun, berjalan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam seminggu.