Pestapora 2022: Daftar Lengkap Musisi yang Tampil hingga Harga Tiket

PIKIRAN RAKYAT - Festival musik Pestapora 2022 akan digelar selama tiga hari, pada tanggal 23, 24, dan 25 September 2022 yang berlokasi di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Utara.

Festival musik ini akan diisi oleh ratusan musisi kondang tanah air.

Penikmat acara festival musik ini akan disuguhkan penampilan 161 musisi selama tiga hari

Berikut musisi dan penyanyi yang akan mengisi acara Pestapora 2022:

Daftar Pengisi Acara 23 September 2022

1. .Feast

2. Abdel Temon Akustik Set

3. Agrikulture

4. Ahmad Dhani Show

5. Alone at Last

6. Armada

7. Avhath

8. Bangku Taman

9. Barakatak

10. Barasuara

11. Bleach

12. Bonga Bonga

13. Cal

14. Dere

15. Efek Rumah Kaca

16. Elkarmoya

17. Enau

18. Float

19. Fourtwnty

20. Geisha

21. Gugun Blues Shelter

22. Hip Hop Party By Tuan Tigabelas

23. HIVI!

24. Hockey Hook

25. Idgitaf

26. Inul Daratista

27. Juan Arminadi

28. Juicy Luicy

29. Julian Abraham Togar

30. Jumat Gembrong

31. Kunto Aji

32. Kurosuke

33. Mairakilla

34. Microgram x Bertinder

35. Muchos Libre

36. NDX AKA

37. Obese.dogma77

38. Oscar Lolang

39. Oslo Ibrahim

40. Project Pop

41. Raisa

42. Raja Kirik

43. Rani Jambak

44. Re:Union

45. Reality Club

46. Rocket Rockers

47. Shaggy Dog

48. Skastra

49. SLANK

50. Teenage Deathstar

51. The Adams

52. The Senior High School

53. Vierratale

54. White Chorus

Daftar Pengisi Acara 24 September 2022