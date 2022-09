Lirik lagu Designer - NCT 127.

PIKIRAN RAKYAT - Lirik lagu Designer yang dinyanyikan NCT 127 bisa di lihat di artikel ini.

Lagu Designer yang dinyanyikan NCT 127 salah satu lagu yang ada di album 2 Baddies.

Sebelumnya lagu NCT 127, rilis lagu berjudul 2 Baddies pada 16 September 2022 beserta dengan video klipnya.

Simak lirik lagu Designer yang dinyanyikan NCT 127 di bawah ini.

Yeah, ay, yeah, ay, yeah, ay, ay

Ogami illeongyeo namani neukkin Exclusive

Neon naui gamseong I love it, my Designer

(More than perfect jageun chwihyangmajeo best on me)

Nugudo mot gajil namaneul wihan Exclusive

Diteilmajeo I love it, my Designer

(More than perfect jageun chwihyangmajeo best on me)

Nae sesange nogadeun (To me) i gamjeongeun Made by you (By you)

Wanbyeokan uri dul Pattern, I think I'm in love with you (I am)

Oh, baby neon naege (naege) neomanui saegeul ipyeo maeil (Color)

Silchi ana da idaero joa (Yeah) deo jiteojige chilhaejullae

Mix and Match eotteon bangsikdo Ok

Loose or tight milgo danggyeodo ok (I don't care)

It's your eyes, it's your smile, it's your face, oh

Jeonbu ikkeullyeo gatgo sipeo Say more