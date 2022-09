Lirik Lagu Shut Down dari BLACKPINK, Lagu Andalan dari Album Born Pink

PIKIRAN RAKYAT - BLACKPINK baru-baru saja merilis album ke-2 mereka, album tersebut diberi nama Born Pink.

Di dalam album ini terdapat lagu utama yang menjadi top tracklist, lagu tersebut berjudul Shut Down.

Lagu tersebut dipopulerkan oleh girlband ini lewat unggahan video musiknya di kanal Youtube BLACKPINK pada 19 September 2022.

Hingga saat ini video musik tersebut sudah ditonton sebanyak 100 juta kali, dengan 1 juta komentar.

Simak lirik lagu Shut Down dari BLACKPINK berikut ini.

Blackpink in your area

Blackpink in your area

Kom be gi an ya

To nan jok op su nik ka

Go ge du ri do ra

Jin jong he mok kok kil la

Bun hong bi che o rum

Drip drip drip

Freeze ‘em on sight

Shut it down

What what what what

